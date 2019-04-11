開通微博帳號疑「被統戰 」柯文哲：誰統誰還不知道

2019-04-11 14:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲在年輕族群享有高人氣，因此柯的幕僚團隊在臉書、LINE、IG等社群軟體都有開設帳號，先前柯自爆想開個微博帳號，柯文哲個人微博帳號在4月8日開通，柯文哲今日下午赴北市議會備詢，也引來多位議員質詢關心，市議員張斯綱表示，今午有中國網友PO柯的微博帳號，意味著有雄心大略、要逐鹿中原的意思嗎？張更指出，微博網友留言問說開帳號要給誰看，難道選票來自中國，要爭取中國網友支持。

張也好奇微博帳號的費用，對此柯文哲答詢時表示，開微博不用錢，手機拿出來拍一拍就有、很容易。北市府發言人劉奕霆說，社群軟體主要是行銷台北，不管IG、推特等都是一樣的。

觀察柯文哲微博頁面，本月8日發布第一篇文章，柯除了介紹自己外，還說他明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥適照料，更明白保持多元開放的重要性。今日發布第二篇文章，並附上一支柯文哲搭公車上班影片，文中還詢問「你們知道阿北是什麼意思嗎？」。

北市議員李明賢質詢時也表達認同，他支持兩岸交流可以開設微博，但李認為，內容應該多行銷北市，「而不是行銷你（指柯文哲）個人，現在兩篇文章都是你個人。」

李明賢提到中國網友透過微博進行統戰，對此柯文哲則說，「誰統誰還不知道，這個要有自信啦！」柯強調，不要怕接觸，自己站得住、推銷自己的好處，例如台北有很多活動可以對中國行銷，例如杜鵑花季、台北燈節都不錯，或是白晝之夜等活動，對自己要有信心。

李明賢問柯，很多人講說會被統戰賣台的說法是汙衊嗎？柯文哲表示，指控人家要有證據，不要用扣帽子的。

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