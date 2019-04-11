柯文哲開通微博帳號 搶進中國網路平台

2019-04-11 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲網路聲量不如以往，近日柯文哲悄悄開通微博帳號，搶進中國網路平台，4月8號首發第一篇文要和中國網友搏感情。北市府副發言人黃瀞瑩則表示，開通微博的主要目為行銷台北市。

根據柯文哲微博，8日發了第一篇文，內容寫到「大家好，我是台北市長柯文哲。大多數人都叫我『柯P』，年輕人則喜歡叫我『阿北』。作為一名醫學院教授，我明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥善照料，更明白保持『多元開放』的重要性。今天，我的微博正式開站！歡迎大家持續關注鎖定」。

綜合媒體報導，北市府副發言人黃瀞瑩表示，沒有選定特別日子開通帳號，柯市長其實偶而會提到要開微博，只是一直都沒有真的去做，經過幕僚開會討論一個月後，覺得OK才開。

黃瀞瑩表示，此帳號會以柯文哲介紹台北市、行銷台北市為主；至於是否會擔心激進中國網友的發言？黃說，會尊重任何意見、各種聲音在社群平台表達。

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