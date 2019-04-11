回應首次質詢 呱吉：會花更多時間讓市民了解居住正義

2019-04-11 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕現任台北市議員，同時也是著名Youtuber的「呱吉」邱威傑，昨天（10日）首次在台北市議會質詢柯文哲。邱威傑這次質詢聚焦在公宅租金該如何訂定，是否應該要隨市價浮動？質詢影片一出引發網友一陣討論，而邱威傑稍早也在知名論壇PTT發文回覆網友提問。

邱威傑今天中午左右在PTT發文，回應網友對他首次質詢柯文哲的提問。他表示，這次質詢的重點其實很簡單，就是「應該如何設計公宅的租金條件」，而他認為依照市場行情去調整是一個錯誤的政策方向。對於「公宅不依市場行情訂價會造成周邊房價下跌」的疑慮，他指出，公宅上路至今，其周邊區域的房價都沒有受到特別明顯的影響，顯見這個顧慮並沒有反映事實。

邱威傑同時提醒，房價下滑是我們「應該要避免」的嗎？就算公宅出現真的使得周邊房價下滑了，這種平抑房價的效果「不正是居住正義的目的嗎」。他強調，要在政治上取得最大公約數，其實最好的方法就是不作為；如果真的想要對社會產生一些改變的話，讓一些正在享受的人面對壞處，以及隨之而來的激烈反對都是在所難免，但這才是「真正的政治選擇」。

邱威傑最後表示，質詢時間6分鐘實在太短，不過他認為市長已經明白他點出這個問題的原因，所以也不打算在細節上多做爭辯。他認為自己的論述已經足夠完整，而且對部門的質詢時間比起對市長還長得多，他會繼續努力，花更多時間讓政府及市民了解這個議題。

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