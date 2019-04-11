出任中選會主委遭杯葛 李進勇嘆：註銷黨籍就為證明決心

2019-04-11 12:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今排審中選會主委李進勇人事同意權案，但遭到國民黨團甲級動員強力杯葛，李進勇一到立院就被多名國民黨立委團團包圍，完全無法進入委員會，最後會議主席、民進黨立委張宏陸宣布會議暫時休息，擇時再議。李進勇受訪時無奈表示，他主動向民進黨要求註銷黨籍，就是證明自己的誠意與決心，如果不是準備接受挑戰，那根本沒必要撤銷黨籍。

針對行政院長蘇貞昌提名前雲林縣長李進勇接任中選會主委，國民黨立院黨團昨天即揚言杯葛，今國民黨團也果真有備而來，上午開會前就提前守在會議室門口，讓李進勇無法入場，國民黨立委江啟臣更當場砲轟李進勇：「你說過要在故鄉終結政治生涯，但蘇貞昌提名你就接受，沒有風骨、無恥，請你回去！」

無法進入會場的李進勇受訪表示，他提早採取比「中選會組織法」更高的標準，主動向民進黨要求註銷黨籍，就是證明他的誠意與決心，如果不是準備接受這個位置的挑戰，他根本沒必要撤銷黨籍，此舉代表他有決心，也希望能消除疑慮。李也強調，面對明年1月11日大選，中選會絕對不是閒差，任何人來接任也絕對不會是酬庸，這很清楚。

最後因雙方僵持不下，民進黨立委鄭運鵬只好出面請李進勇先到立法院中興大樓休息，而原定的會議程序也在行政院秘書長李孟諺報告後暫時休息。

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