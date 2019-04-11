政院通過海外資金匯回專法 給台商優惠稅率

2019-04-11 11:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天上午主持院會，拍板「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，為引導台商匯回海外資金促進台灣經濟發展，草案明定台商匯回資金須存入金融專戶，不得購置不動產。第1年匯回資金，可享優惠稅率8％，第2年匯回則課徵10％。台商若對特定產業進行實質投資，政府再退回半數稅額，稅率等於只有4％及5％。

目前一般海外資金匯回國內須扣繳20％稅率，但這項草案未來經立法院三讀通過生效後，第1年匯回資金享優惠稅率8％、第2年課10％，但如果資金有實質投資，政府會退回半數稅額。

在匯回的資金中，5％可自由運用，但不得購置不動產；25％可進行金融投資，例如購買上市匯股票及公債，金管會將擬定可投資金融商品類別，未來將報行政院核定。

70％可透過創投及私募股權基金投資國家重要產業，如5＋2產業及長照，其他實質投資範圍由經濟部擬定子法報請行政院核定。至於未投資的資金，要放在專戶5年不得提出。

蘇貞昌今天主持院會時表示，為因應近期國際經濟情勢變化，積極協助台商調整全球投資布局，「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」在符合洗錢與資恐防制等相關國際規範下，提供適當租稅優惠措施，鼓勵並導引個人及營利事業資金回國進行實質投資，以達到促進產業發展，增加就業的目的。

他說，此案送請立法院審議後，請財政部會同經濟部、金管會積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，早日完成立法程序。

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