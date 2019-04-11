不審李進勇人事案 國民黨團：獨立變獨裁

2019-04-11 11:32

〔記者陳昀／台北報導〕立法院內政委員會排定今天審查前雲林縣長李進勇出任中選會主委的提名案，被立法院國民黨團阻擋杯葛，國民黨團也隨即召開記者會，痛斥民進黨政府把髒手深入獨立機關，獨立變獨裁，要求「退回李進勇、下架蘇貞昌！」前總召林德福也罵，選務獨立是假的，台獨也是假的！

國民黨團總召江啟臣指出，國民黨立委不讓李進勇進場的理由很簡單，他不夠格，中選會負責全國大小選舉，甚至是明年總統大選的主審裁判，怎能讓去年才落選的民進黨籍縣長擔任？他還說，李進勇為了接受酬庸註銷黨籍，這樣的人選國民黨更不能接受，民眾也不接受。

江啟臣批評，行政院長蘇貞昌把「髒手」伸進獨立機關，NCC下台後沒有超然獨立、促轉會至今未派任主委、中選會現在又想做什麼選舉奧步？獨立機關被落選聯盟吃乾抹淨，把獨立變成獨裁、酬庸、濫權跟奧步，呼籲李進勇知所進退、拒絕酬庸，蘇揆懸崖勒馬，否則下台回家。

國民黨團書記長吳志揚批評，現在獨立機關已經比一般部會不獨立、不要臉，連人事案都毫不避諱地酬庸，過去國民黨團已再三提醒李進勇的不適任，民進黨政府卻執意進行，李進勇不會因為撤銷黨籍就變得中立，這就是酬庸，堅決反對該人事案進入委員會審查。

「民進黨準備用中選會出奧步，保證明年大選嗎？」國民黨立委林德福表示，選務工作需要公正、客觀，過去幾乎都是無黨籍擔任主委，像是黃石城、張博雅等人，張博雅要接任時，民進黨還大反對，如今卻毫不掩飾讓綠油油的李進勇接任，民進黨兩套標準，司法獨立是假，媒體獨立、選務獨立、台灣獨立都是假的，李進勇說要退出政壇也是假的！

國民黨立委李彥秀質疑，民進黨總統初選昨天才延期，會不會拿同一套來辦中選會職務？為了選贏，民進黨赤裸把黑手伸進獨立機關，而中選會是高度政治敏感的單位，需要超然社會人士來擔任，但註銷黨籍不會讓人忘記李進勇根正苗綠的顏色，明年選務一定會政治介入，對此必須嚴正抗議。

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