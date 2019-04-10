中國國台辦稱驅離共機是玩火 陸委會回批：頑固狡辯

2019-04-10 19:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦今天在例行記者會惡意批評蔡英文總統，並稱第一時間強勢驅離共機越過海峽中線是玩火，陸委會重批，國台辦在今日記者會顯露的狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與頑固狡辯。

陸委會表示，北京當局在「習五條」後變本加厲對我政軍恫嚇，證實共產集權專制是破壞和平、升高區域衝突的禍根；美、日、歐盟等國際社會及台灣朝野各界均認為中共正在嚴重破壞台海現狀。

陸委會強調，北京當局沒有民主人權的文明治理概念，擔憂政權被推翻，不斷加大箝制人民自由。這樣的體制更利用經濟利誘、有系統地管控與扭曲訊息及政治顛覆等手法，企圖操控台灣社會，此外更加肆無忌憚地採取對抗式的軍事行動，侵犯台灣空海域安全，嚴重破壞區域和平穩定。

陸委會認為，這是台灣及國際社會當前所面臨的艱鉅考驗，但我政府及全民團結一致、有決心與信心，持續與理念相近國家併肩合作，將絕對斷絕中國共產黨任何形式對中華民國主權、國家安全及民主體制脅迫的妄念。

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