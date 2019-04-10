不只川普求見？韓粉預言韓國瑜下一步接見各大國 網友笑翻

2019-04-10 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕想像力沒有極限！高雄市長韓國瑜有許多死忠粉絲，繼昨（9）日有韓粉表示「美國總統川普求見高雄市長韓國瑜」後，今日又有韓粉指出，韓國瑜下一步就是接見北韓、中國...等大國。對此，粉專「只是堵藍」擷取了該韓粉貼文截圖，表示「如果哪天他們清醒，認知到韓導只是個草包，會不會崩潰呀」。

昨日一名網友在臉書社團「韓國瑜加油團」指出，美國總統川普求見高雄市長韓國瑜，希望對方能幫忙協調中美貿易戰，底下還有韓粉表示「我相信你」，引發網友議論。更引發網友造樣造句表示「我剛跟習主席吃飯，他說他身體快不行了，問我有沒有人可以接國家主席，我跟他說韓總非常適合」、「孔劉約我看電影，我還在考慮要不要去」。

今日粉專「只是堵藍」貼出了臉書社團「韓國瑜鐵粉後援會」一名韓粉的貼文截圖，只見該網友表示，韓國瑜下一步就是接見北韓、中國、美國、加拿大，日本等大國，讓粉專諷刺表示「我其實很害怕叫醒他們」，「如果哪天他們清醒，認知到韓導只是個草包，會不會崩潰呀」。

對此，網友也紛紛留言表示「這一步不就是美國了嗎？幹嘛再數一次？腦袋裡沒有其他國家名了是不是」、「他們只是忘了吃藥」、「連逗號都用錯地方，還奢望什麼？」、「當綜藝節目好了」、「以為是接見，其實是花幾百萬拜託人家讓你見」、「腦殘再加一筆」、「不用害怕，因為裝睡的人叫不醒...」。

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