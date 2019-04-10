連署徵召韓國瑜選總統時機 謝龍介：現在徵召對他沒幫助

2019-04-10 22:24

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介今天在台南市議會受訪表示，發起黨代表連署徵召韓國瑜選總統，啟動連署會考慮時程，現在這當下，徵召韓國瑜對韓並沒有幫助，因為現在還在高雄市議會定期會開議期間。

他表示，若現在徵召屆時整個焦點會被議員鎖住，高市議會定期會應該在6月初閉幕，連署時間約需3週到1個月，會把所有意見整合後，再對外正式說明。

謝龍介表示，待韓國瑜從美國回來後，應該會安排和黨主席見面，現在基層民心已經沸騰，這時候應該給高度期待的基層一個回應，等韓從美國回來後，他也會有一個說法，黨中央也會儘快回應，這時候再來啟動連署。

謝龍介說，假如今天說連署徵召某某人，如果當事人說沒有意願就糗大了。因此一定要先談，就像台南是艱困選區，要徵召誰參選，一定會先談，才會發動徵召機制，否則對士氣是一大打擊。韓回國後，就會啟動連署，這兩天也有人在連署，這都是好事。

他表示，黨內大咖也都表態，如果黨需要徵召勝利機會最高的來當先發投手，他們也都會支持，對國民黨總統候選人，他是樂觀看待。

他說，至於連署門檻，基本上黨代表要達一半以上，但如果只有1/2，以韓的聲勢，並不符合民意，他相信黨代表絕大多數應該都會連署，以韓的聲勢，應會朝正面樂觀方向發展。

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