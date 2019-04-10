「被人幹就這款」王世堅暴怒嗆：狗仔沒人性

2019-04-10 19:28

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅被「蘋果新聞網」狗仔跟拍，被指和一位女子在車內共食半個多小時、互動親暱。他今下午受訪暴怒指稱，認識該女子20幾年，該女的兒子脊髓損傷，因外籍看護將返國，病友想組外傭雇主聯盟訴求，他在車上提供意見；他情緒激動大罵「狗仔你也有朋友吧！我也可以交朋友吧」、「你是要怎樣？會被人幹的就是這款人；這沒有人性到極點，我跟我朋友上車吃個東西也不行」。王也揚言對狗仔提告。

王世堅起先情緒緩和說明，他與該女子是好朋友，該女是單親媽媽，兒子185公分、110公斤需坐輪椅，使用導尿管，他住在汀洲路三軍總醫院附近，會幫忙買導尿管；由於病友家屬要成立外傭雇主聯盟談心聲，他不僅幫忙連署，還提供意見，而該女摩托車壞了停在高速公路附近的包公廟，因此他也載該女過去，接著返回議會取資料回家。

王世堅激動說，他沒做傷天害理事情，沒有義務解釋什麼，每個人有行動自由，但為什麼要糟蹋人，弄死一個家庭，跟拍一段時間還檢舉叫交通警察開單、拖吊，這些他都認了，但請不要傷害無辜、擔心的媽媽。

王世堅說：「我忙到沒吃飯，禮貌上她買東西給我吃，有什麼不對？有什麼不對？有必須要這樣子嗎？你是在幫柯文哲、幫我的敵對的陣營來教訓我嗎？你這麼無聊嗎？你去跟跟柯文哲好不好？看看他在市長室裡面幹什麼好不好？你所有資源弄向王世堅，你也檢舉我車子違停！我一年違停罰單3、4萬元，我沒有銷一張單。」

王世堅說，狗仔大魚大肉吃，別人一口水在喝而已，不要把一口水都踢掉，給對方難堪，上次狗仔就不負責跟過一次了，他朋友都幫他講話，狗仔太不盡職了吧！這些狗仔「拍一個影就生一個子」，「我王世堅被你弄死都OK，我知道背後代表甚麼，弄我就對了，要選舉了嘛！王世堅會不會跳出來選，我不選舉總可以吧！不是這樣嗎？」

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