挨批想選立委「心不在高雄」 葉壽山被請出議事廳

2019-04-10 17:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員李喬如、林宛蓉今天在社政部門質詢時，質問社會局長葉壽山是否會代表國民黨參選立委？質疑他根本坐一山、看一山，無心市政；葉壽山則喊冤說，目前沒這（選立委）思維，仍遭議員批評「跟韓國瑜說法好像」，最後要求議事主席裁示，請葉壽山先離開議場。

葉壽山說，他2月1日上任後，一心一意都在社會局工作上，這期間只有兩天回家，其他都跟團隊在一起，他重申目前並無這樣的思維，但也坦承地方（屏東鄉親）有這種期待。

李喬如、林宛蓉認為，政務官必須要為政策負責，議員職權則是監督政務官與政策，既然葉壽山隨時可能離開，就不需要在議事廳浪費時間質詢，所以在兩人的質詢時間裡，請他先離席。

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