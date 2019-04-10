農委會誤列假消息火速澄清 遭誤會粉專：要給主委一個讚

2019-04-10 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「不禮貌鄉民團」今年1月揭露一起網友誣指「金門病死豬」是政府「自導自演」的假消息，結果被農委會誤認為該粉專質疑政府「自導自演」，而列入散播假消息名單。經反映後，農委會立刻到該粉專道歉，今日主委陳吉仲也對幕僚作業的疏失出面鞠躬道歉。對此，不禮貌鄉民團肯定表示，「要給主委一個讚」。

去年12月31日金門政府發現漂海病死豬後進行全面戒備，不料卻有網友在臉書粉絲團「韓國瑜後援會」發文質疑政府是「自導自演」，當時粉專「不禮貌鄉民團」立刻轉發此訊息，並要求農委會立刻處理，沒想到昨日卻發現被農委會誤列為散播假消息者，同時，時代力量立委黃國昌揭露領犬員問題也同樣被列為假消息。

對此，農委會秘書室主任黃秀美昨晚立刻到「不禮貌鄉民團」粉專下方留言，表示要「為本室作業疏失來向貴粉絲團致歉」，承認錯誤表示「未加審酌便按照來文彙整入總表中，令人滋生誤解，秘書室謹此致上最誠摯的歉意」；農委會主委陳吉仲今天也在出席立法院經濟委員會前，對黃國昌鄭重道歉，表示幕僚作業疏失，他要負起督導責任，對造成的傷害再次鄭重道歉。

不禮貌鄉民團今日下午在臉書發文表示，「雖然是屬下的作業疏失，但主委還是第一時間出來承擔並認錯了，要給主委一個讚」，同時也讚許農委會昨晚立刻前往臉書道歉的行為，表示「感謝昨晚農委會出來還我們一個清白」；對於陳吉仲的道歉，黃國昌受訪也表示，不僅接受道歉，還要對勇於道歉的行為予以肯定。

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