台灣受假新聞危害全球第一 政院：值得重視

2019-04-10 16:57

〔記者李欣芳／台北報導〕瑞典哥登堡大學主持的V-Dem資料庫本月釋出最新調查資料顯示，「遭受外國假資訊攻擊」的程度，台灣為世界第一，而且分數與其他國家拉開相當大的差距，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪表示，這個問題值得重視，也是個很嚴重的問題。

Kolas指出，不僅是政府，連大部分台灣人民都感受到假訊息的威脅，甚至已產生懷疑，即他們平日分享給親友的訊息，是真的還是假的？這使得大家對於分享訊息，討論公共事務時，缺乏安全感。

Kolas並在臉書表示，台灣絕不能成為下一個新疆、下一個西藏、下一個香港。認為台灣絕非中國一部分的Kolas說，近來卻有人強調台灣有言論自由，以此縱容中國來的假訊息洗腦台灣人民，企圖影響明年台灣的選舉。

Kolas說，當政府要求媒體善盡查證、平衡的責任，就被抹黑成「打壓言論自由」，他與許多國外媒體聊天，他們觀察台灣媒體、採訪台灣人民之後，對台灣人民的不痛不癢感到訝異，「他們比我們還焦慮」。

針對瑞典哥登堡大學的最新調查資料，臉書菜市場政治學團隊使用其中一個變項「遭受外國假資訊攻擊」進行分析，結果發現，台灣在2018年，是全球國家中，接收來自外國政府或其代理人的假資訊最嚴重的國家，在這個指標中台灣是第1名。

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