國民黨：總統初選期程進行中 沒有因人設事

2019-04-10 16:39

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天在中常會上表態，無意願參選2020年總統大選，國民黨發言人歐陽龍在中常會後轉述，吳主席的表態已非常清楚，總統初選期程仍在進行中，持續安排與前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋等人會面。

歐陽龍在中常會後轉述，吳敦義沒有意願參選2020年已經非常清楚了，常會上有多位常委認為，吳敦義在國民黨最低迷的時刻扛起擔子，並在去年取得勝選，非常不容易，為吳敦義抱屈。

歐陽龍說，國民黨唯一的目標是希望撥亂反正，在2020年重返執政，是國民黨的最大公約數，立委過半，拿回執政權，也是吳敦義目前最大的目標。

歐陽龍指出，關於國民黨總統候選人的初選期程，黨中央會因應時局跟變化，會做很彈性的安排，畢竟民進黨的候選人目前為止還沒有出現，是不是有第三勢力參選也還是未知數，國民黨會彈性調整初選的期程。

對於吳敦義與黨內太陽的會面延期，歐陽龍說，黨中央會在近期儘快安排時間，確定之後會擇期跟外界報告和宣布。

此外，國民黨中央委員今天在中央黨部表達訴求，希望中常委在常會提案，取消初選制度徵召韓國瑜參選總統，提前在4月底至5月初舉行黨代表大會確定候選人，對此，歐陽龍說，今天的常會上並沒有任何提案，沒有相關討論。

國民黨副發言人蕭敬嚴說明，中央委員訴求並不合黨章規定，據黨章第18條規定，如要召開全代會，必須在2個月前通告全體黨員，時程上來不及；若要召開臨時全代會，須由中央委員會召開或過半縣市黨部以上建議，有無必要，全黨上下都應審慎思考必要性。

蕭敬嚴也重申，總統副總統提名期程預定是4月作業要點送常會通過、公告，5月領表、連署、登記，6月進行黨員投票及民調作業，7月底召開全代會正式提名總統候選人，目前提名作業按照過往期程進行中，在預定期程內做彈性調整，沒有刻意延後或因人涉事。

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