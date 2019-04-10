「脫魯」很容易？ 美國近8％男孩13歲「破處」

2019-04-10 17:32

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國最新研究顯示，美國大約3.6％至7.6％的男孩，在13歲的年紀就已失去處男之身，男孩破處的年齡早晚，與母親的教育水準有關，其中以非裔男童最早「脫魯」。

美國將近13分之1的男孩，在13歲時就已破處，多數男孩宣稱，自己的第一次是獻給「朋友」，約有55％形容初體驗是「渴望的」，另有8.5％稱破處感覺是「討厭的」。

若依種族劃分，黑人男孩更容易在13歲破處，約佔11％至19％，排名在後的是拉美裔男孩，白人男孩相對破處較晚。

研究也發現，相對教育水準較低的家庭而言，母親若擁有大學或其他高學歷，其兒子的破處年齡相對較晚。

若按全美15個大都會區分，在田納西州孟菲斯市，男孩13歲已破處的比例高達25％，但在加州舊金山市只有5％。

美國疾病管制中心（CDC）統計，美國男女性平均破處年齡是17歲。研究人員呼籲，為幫助男孩的性發展，應給予更多教育、關懷與對話。

相較西方的性早熟，日本與瑞典的近期研究指出，日本40歲以下成年人，有高達25％從未有過性經驗，其中收入愈低、處男比例愈高。

本研究發表於《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）。

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