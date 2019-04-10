民進黨中執會通過 總統初選民調延至5/22後

2019-04-10 17:08

首次上稿16:17

更新時間17:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今聚焦總統初選時程是否改變，各派系達成共識，敲定延後總統初選民調作業，延至5月22日黨內立委初選作業完成後進行，期間，5人小組將繼續協調。據指出，立委林俊憲、中執委陳茂松2人原本反對，但最後以無異議通過。中常委陳明文會後受訪表示，至於詳細時程表，幕僚單位作業完，會交中常會討論、做最後決定。

中執委黃俊哲於稍早中場休息時受訪表示，總統初選延後是必然，因原訂本週六就要舉行政見發表會，但過去縣市長初選就很嚴謹，怎麼會總統初選那麼不嚴謹，黨本應負責任想出完備方案，因此大家在討論包括政見發表會、民調進行方式等實質的議題。

不過，賴清德子弟兵立委林俊憲與正國會中常委陳茂松在會中發言反對，認為初選時程已經公佈了、且延後一次了，目前不宜再度延後。

原訂總統初選協調期至本週五（12日）截止，13日至14日舉辦政見會，然而因總統蔡英文與前行政院長賴清德未有交集陷入僵局，黨內拋出延長初選時程、展延協調期想法，若要再更動初選時程，須由中執會決議定案。

中執會於今下午1時30分進行，因討論熱烈，下午3時中場休息30分鐘後繼續開會，目前會議仍在進行。

黃俊哲表示，會議氣氛比較嚴肅，目前雖然沒有協調出兩人的意願改變，但大家對於政見發表會及民調怎做慢慢有具體方向，大家希望黨有完備程序，不要讓黨受到傷害。

黃俊哲表示，總統初選時程延後是必然，因為原訂本週六就要政見發表會，他指出，過去縣市長初選就很嚴謹，怎麼會總統初選那麼不嚴謹，黨本來就要負責任想出完備方案，因此大家在討論比較實質的議題。

黃俊哲說，目前有些議題還沒有共識，大家休息一下，例如民調怎做、時間怎麼安排，讓執行單位和大家有討論，沒有討論個別候選人想法意見。

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