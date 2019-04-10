沒接高市毒防局長 楊華中調高市府當有給職顧問

2019-04-10 16:30

〔記者楊金城／台南報導〕前台南市佳里警分局長楊華中已在本週一（8日）商調到高雄市擔任有給職的簡任12級等市府顧問一職，但不是高雄巿毒品防制局長一職。

楊華中離職後的佳里分局長遺缺現由副分局長李銘吉代理，新任分局長人選趕不及警政署剛發表的高階警官人事異動作業，留待下一波人事調動。

佳里警分局昨天為楊華中舉辦歡送茶會，楊華中在佳里分局長任職1年3個月，他在茶會上感謝分局同仁在勤務上的配合，要同仁好好保重身體，有空到高雄市府敘舊。

楊華中原定3月28日到任高雄巿，但傳出還沒上任就請辭高市毒品防制局局長，並將延後報到。楊華中在佳里警分局請假到4月7日，4月8日銷假上班後，就接到高雄市府的商調派令，新職是高雄市政府簡任12級等的市府顧問。

佳里分局長職務相當於行政體系的10職等簡任官，楊華中到任12職等的高市顧問，在警察體系十分少見，警界說，楊華中離開警職後，以後要再回任警職機會微乎其微。

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