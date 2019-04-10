蔡賴對決 中市議員賴佳微批賴清德「民進黨之恥」

2019-04-10 16:00

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨總統初選紛紛擾擾，台中市議員賴佳微今日在臉書寫下「賴清德民進黨之恥」，網友留言表達不同立場，也有人認為不需「口出惡言」。賴佳微接受記者訪問時表示，賴清德行政院長任內的成績單是不及格的，但民進黨去年大選挫敗，檢討總統蔡英文的聲音多，檢討賴清德的聲音少，她認為蔡英文沒有做不好，且民進黨歷次大型選舉都是現任者優先。

賴佳微在臉書寫下「賴清德民進黨之恥」，有網友肯定她的勇敢，並表示「講出事實是應該的」。也有網友說，「只投賴清德，如果是蔡英文，我改投國民黨」。許多網友則呼籲賴佳微，應冷靜、團結、發言謹慎，「不要互相傷害」，「黨內初選，無論支持誰，有必要出此惡言嗎？」

對此，賴佳微表示，這是她個人的行為，她最不想傷害的是賴清德，雖然她的輩分還不夠談總統初選，但她看到很多人在「帶風向」，原本支持國民黨的人竟轉而為賴清德加油，她認為賴清德在行政院長任內的成績單是不及格的，但去年九合一選舉後，檢討蔡英文的聲音多，檢討賴清德的聲音少，加上被「假新聞」操弄，很多人已經沒有分辨的能力。

賴佳微也說，長期以來，民進黨在大型選舉，都是採現任優先的方式，更何況現任總統沒有做不好，現在基層都很焦慮，她很擔心民進黨分裂。

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