反擊國台辦 賴清德嗆：統一後中華人民共和國會不存在嗎？

2019-04-10 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德昨晚與網紅「館長」陳之漢直播，談到台灣已是主權獨立國家，不需要宣佈獨立，惹怒國台辦，怒批「他繼續以一己之私，玩台獨之火，是十分危險的」，對此賴清德反擊，質疑統一後中華人民共和國會不存在嗎？

綜合媒體報導，賴清德昨晚表示「統一有兩種」，兩蔣時代的統一是要反攻大陸，中華民國是存在的，但兩蔣的徒子徒孫現在是「被統一」，中華民國就沒有了，此說法惹惱國台辦，國台辦發言人馬曉光怒指賴清德：「完全是顛倒黑白。我們已經多次就他頑固堅持台獨立場，公然發表台獨言論進行過駁斥。如果他繼續以一己之私，玩台獨之火，是十分危險的。」

對此，賴今天受訪時反擊，稱國台辦似是而非的說法不需要再回應，同時反問「統一後，中華人民共和國不存在嗎？除非承諾這樣，才有辦法證明中華民國會繼續存在。」

前行政院長賴清德今上YahooTV「鄉民大會」直播節目時重申，國民黨主張統一若落實，中華民國就不存在了，許多國民黨人主張的統一，最後只有中華人民共和國存在，就像兩家公司合併，哪一家是存續公司，哪一家會是消滅公司，大家都很清楚。

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