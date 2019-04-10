議員監督預算遭罵 柯P加碼連過去罵的人都道歉

2019-04-10 16:04

〔記者郭安家／台北報導〕今年2月17日台北市長柯文哲參加陽明花季，問時任公園處長的新工處長黃立遠杜鵑花種植情形，黃指預算被議員許淑華反對，柯隨即爆粗口也未道歉。柯今下午赴議會施政報告，民進黨及國民黨議員齊聲援許淑華，要柯施政報告前道歉；柯隨後表示，要對議會、許淑華表達正式道歉；此外，也對他過去罵的人道歉。

台北市議員簡舒培表示，任何議員本於職權監督，都可以刪減預算，議會當時刪了杜鵑花活動200萬元，還被黃立遠指為政治操作，請問天氣溫暖杜鵑花長不好，跟議員刪預算有什麼關係？且議會是合議制，該筆預算根本沒經過表決，柯也等於罵了全體議員，這是民主制度嗎？

台北市議員羅智強指，柯文哲是「全台灣最沒有水準的市長」，議員監督市政、提出預算問題，由得市長爆粗口嗎？他說，柯日前宣稱自己是不常爆粗口的人，還說該事件只不過一次，殊不知有人質疑柯賣器官、拱柯跳舞時，柯就罵人，還罵過網友王八蛋，甚至大巨蛋報告的漫畫都可以對馬英九罵國罵，他還請柯對過去罵過的人道歉。

柯文哲表示，首先還是要跟議會、許淑華表達正式道歉，但他先聲明，他當過一任市長，尊重議會質詢；但柯接著推說，當天是私下談話，被記者錄音，當然台灣媒體是楚門世界，要更小心，如果引起社會觀感不佳，應該要道歉，柯還強調他絕對不敢跟議會對幹。

羅智強立刻問柯文哲，「過去罵郝龍斌要不要道歉？2013年罵我渾蛋要不要道歉？」豈料，柯回說「你多年後還計較喔」。現場議員們紛紛指正柯「你先罵人」，柯接著才說，口舌之爭，對國家真的沒有幫助，他對過去言論不當地方，對社會道歉；議員們再問為何是對社會道歉而不是當事人？柯接著鬆口「我跟大家道歉」。

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