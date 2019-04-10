看國、民2黨總統初選 人渣文本酸：人一貪就看不到其他人

2019-04-10 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕時常針砭時事而具有不少知名度的「人渣文本」周偉航，今天在臉書粉絲專頁發文談國、民2黨總統初選。他重砲批評，這次初選2黨都一樣有人在「貪」，「人一貪，就看不到其他人，還以為只有自己活著」。

周偉航今天上午在「特急件小周的人渣文本」粉絲專頁發文指出，其實早有國民黨政客私下對他透露，「韓國瑜想選得要死」，「平白可以撿到1個總統，當然選啊」。但是韓國瑜這麼一選就再度成了「落跑市長」，有點難看，因此只好一直假裝推辭，再讓一些馬屁角色推他上去，最後「勉予黃袍加身」。

「不只國民黨這樣，民進黨這邊也是在耍假掰，在貪！」周偉航指出，「賴清德只要順順的選，就能用領先幾%的民調撐過初選，同樣是撿到一個總統提名，幹嘛要退讓？幹嘛要延後？」國家未來和黨的整體選戰考量早就不是重點。他認為，賴清德提的阿扁特赦也只是一種利益交換。

文中也提及賴清德的行政院長時期，他表示，「賴的行政院長如果真的做得好，蘇現在看起來就不會亮眼了」。蘇貞昌現在拉起來，百姓歸功於他；但賴清德之前垮掉，是蔡英文扛的。他強調，蔡英文不只撐過2008困頓期，「連你賴清德出包連連也是蔡英文扛了，還讓她民調貼地飛行」。但是「今天我幫你扛了，你沒有受傷，民調比較高，結果你還趁機佔我便宜、搶我提名」，「這種玩法是想說服誰啊」。

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