肯定TRA保障台灣地位與安全 馬英九讚「Amazing！」

1979年台美斷交，TRA、美國在台協會（AIT）與台北國際社區廣播電台（ICRT）從此誕生，三者存在脈絡性的連結。ICRT今天舉辦40週年記者會，前總統馬英九、ICRT總經理白健文、藝人梁心頤、姊姊梁妍熙與ICRT DJ Caitlin一同合影。（記者呂伊萱攝）

2019-04-10 15:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢「臺灣關係法」（TRA）簽署40年，前總統馬英九今肯定TRA在台美斷交後，在美國法律裡保住了台灣的地位和安全，「我學法律的只能說是Amazing」。不過馬英九同時也說，TRA在過去40年中發揮應有功能，但也有做不到的事情，例如兩岸關係要改善，「只能靠自己、美國人是幫不上忙的」。

1979年台美斷交，TRA、美國在台協會（AIT）與台北國際社區廣播電台（ICRT）從此誕生，三者存在脈絡性的連結。ICRT今天舉辦40週年記者會，邀請前總統馬英九、藝人梁心頤及姊姊梁妍熙一同對談。

馬英九在記者會中回顧TRA歷史說，當年美國前總統卡特逕自決定與台灣斷交後，原先配套的是「台灣授權法」，但因為在美國國會休會時提出，國會對於「不打招呼就斷交、又提出不夠尊重台灣、安全保障也不夠的法案」相當憤怒，因此重新改寫一套新的，成為今天的TRA。

馬英九說，TRA最重要的意義在於，雖然斷交，但其他東西都保住了，「我學法律的只能說是Amazing」。馬英九舉例說，例如該法使台灣在美國法律裡被視為一個外國、國家，若中國用非和平方式對待台灣，美國也會嚴重關切，「這也是很重的字」。除了安全保障和主體地位，TRA中也有雙橡園條款，保障國產，馬英九特別提到國際法學者丘宏達援引判例，「我很佩服他救了雙橡園」。

馬英九在會後受訪時並補充，TRA在過去40年中發揮應有功能，但也有做不到的事情，例如現在情勢變化，兩岸不打交道，或是有人認為美國頻打「台灣牌」等，馬英九說，美國的六項保證也明說美方不會介入兩岸調停，他強調大家心裡要有警覺，「要和大陸改善關係只有靠自己，美國人是幫不上忙的」。

為彰顯TRA的重要性與展望未來台美關係，ICRT、AIT和美國商會也下週一舉辦40週年座談會，主題為「台美根基與未來展望」，前外長程建人、AIT處長酈英傑分別將發表20分鐘主題演講，AIT主席莫健、前美國商會主席羅伯帕克、前駐美副代表裘兆琳、政委唐鳳、立委許毓仁與東海大學政治系教授邱師儀等人將出席與談。

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