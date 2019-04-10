賴清德：國民黨主張統一若落實「中華民國就不存在」

2019-04-10 14:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長賴清德今上YahooTV「鄉民大會」直播節目，他談及兩岸統獨議題表示，國民黨主張統一若落實，中華民國就不存在了，許多國民黨人主張的統一，最後只有中華人民共和國存在，就像兩家公司合併，哪一家是存續公司，哪一家會是消滅公司，大家都很清楚。

對於國人自動自發拿國旗行為，賴清德指出，這就是台灣是主權獨立國家的表現，沒有違背民進黨台灣前途決議文，反而現在去主張統一，等於是被統。

賴清德說，兩蔣時代談統一是要去統人家，統人家的時候，中華民國會存在；被統的時候，中華民國就會不見了。習近平已經公開講明九二共識就是一個中國原則，現在還在喊九二共識是無法突破中國的，談兩岸問題若自認九二共識還是自己想的那樣，那真的是阿Q。

賴清德強調，民進黨台灣前途決議文明定，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，所以陳水扁、蔡英文當總統，都沒有宣布台灣獨立，很多在野黨朋友問「你怎麼不宣布台灣獨立」？但根據民進黨台灣前途決議文，台灣已是主權獨立的國家。

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