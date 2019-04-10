被迫表態？吳敦義：無意願參選2020總統

2019-04-10 14:27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，會議開始前臨時開放讓媒體採訪，國民黨主席吳敦義公開對外及向中常委表態，無意願參選2020年總統，推舉最有勝選機會的人贏得勝選，是他唯一的目標。

前新北市長朱立倫、前立法院長王金平爭取代表國民黨參選2020年總統，黨內基層力拱徵召高雄市長韓國瑜參選，國民黨立委也呼籲吳敦義應儘速表態，才能有利黨內協調。

國民黨今舉行中常會，會前臨時開放讓媒體採訪，吳敦義公開發表談話，強調他知道媒體關注的議題，了解各界關心，所以他非常鄭重的對外作以下的報告。

吳敦義表示，有些人可能有疑問，為什麼像他這樣從政40年以上，從地方到中央，從北部、中部到南部，從議會到行政到黨務，經過選舉、輔選，不論質詢或應答都已經有40年經驗，「假設吳敦義真正有意願參選總統，我難道不會選擇在去年11月24日當天晚上，在所有開票有了結果，在全體黨員同志跟同胞愛護下，我們22縣市長嬴15個，難道我不會選擇那種大局，算是贏定的情況來宣布競選嗎？」

吳敦義強調，「為什麼我不會去宣布競選？」，是「因為我並沒有這樣的意願」，他的責任上，過去2年擔任國民黨主席，知道多數黨員的付託，在國民黨最艱苦、最被打壓、被迫害，假如示弱，國民黨就會被執政者繼續欺負。

吳敦義指出，他受到全體黨員付託，這2年來只有共同希望，就是2020年一定要能夠推舉品德、操守、能力、經驗，都無懈可擊，而且最有機會能夠勝選的人，推舉作為國民黨的總統候選人，這才能真正贏得多數國民的認同跟支持。

吳敦義說，希望在113席立委贏得超過半數，要達到60席，這就是明年1月11日總統副總統跟立委選舉的目標，這是國民黨非常重要的關鍵時刻，特別在民進黨執政2年多來，經濟也好、兩岸也好、社會治安也好，都有很多為人民所不滿，民進黨內部也不是互相能夠同心協力。

吳敦義指出，這種情況下，國民黨只有精誠團結、一心一徳，他作為主席，有責任要推舉最有勝利機會的人來代表國民黨嬴得政權，重返執政，讓中華民國再度開拓光明坦途，「這是我唯一的目標」，希望全黨全體同志同心協力、全力以赴，這是最大的期待。

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