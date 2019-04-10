慶祝台灣關係法40年 美前眾議院議長率團訪台

2019-04-10 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕《台灣關係法》40週年，象徵台美關係的重要里程碑，除美國在台協會處長酈英傑首度投書媒體，讚兩國關係與重要性更甚以往外，美方更派出前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）率團訪台，參加AIT在台北舉行的相關慶祝活動。

據《中央社》報導，由萊恩所率領的參訪團，將來台參加15日在AIT內湖新館舉辦的「台灣關係法與 AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，萊恩也預計在酒會上致辭；現年49歲的萊恩，去年中期選舉後宣布退休，結束19年的眾議院生涯，其曾於2012年成為羅姆尼的副總統競選搭檔，代表共和黨挑戰歐巴馬，並於2015年出任眾議院第54任議長。

AIT處長酈英傑今也首度投書媒體，稱兩國關係在過去40年間成長茁壯，「而在今天，美台關係的重要性更甚以往」，而彼此之間的夥伴關係，並非基於便利或地理因素，而是建立在雙方的共享利益、共享價值，以及堅持做正確的事的共同意願之上。

酈英傑也誓言，面對流行病、跨國犯罪、日益頻繁嚴重的各種天災等全球挑戰，美國將繼續支持並為台灣有意義參與國際組織大力發聲，強調不能讓台灣被排除在世界之外。

對於近年來包括不實訊息、削弱自由化、貿易方面等問題，酈英傑也指出美國和台灣必須共同加強努力，持續推動自由且開放的印太區域。

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