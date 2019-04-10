談邵子平被撤銷國籍 徐國勇：想要健保就放棄中國籍！

2019-04-10 14:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕旅美法學專家邵子平因持有中國身分證，近日遭內政部移民署註銷台灣戶籍，對此內政部長徐國勇今在立法院答詢時強勢回應，內政部是根據「兩岸人民關係條例」取消邵的台灣戶籍，不取消才是違法，「你想要健保很簡單，你就放棄中國籍啊！」

民進黨立委劉世芳今在立法院內政委員會質詢指出，陸委會說邵子平註銷中國身分後就能恢復我國國籍，但依照「國籍法」，外籍人士歸化必須要有每年183天以上合法居留我國的事實，且連續達到三年以上等條件，如果邵子平只要放棄中國籍就能直接恢復我國籍，根本就是「開後門」。

對此徐國勇表示，歸化國籍跟恢復國籍的法律規定不同，邵子平本來就是我國國民，現在是要恢復。對於民進黨立委洪宗熠指邵子平早在2004年就申請中國護照，卻到今年才被註銷我國籍，中間有明顯時間差，徐國勇則表示還要再回去查。

對於民進黨立委蔣絜安提到，有人說邵子平的情況是「時代悲劇」，徐國勇則回應：「哪有什麼時代悲劇，他可以選擇不要去啊！」他強調，邵子平明確違反「兩岸人民關係條例」，內政部是依法撤銷戶籍，「不能這樣想要我們的健保，又想要那邊的戶籍，不應該啊！」

徐國勇表示，用時代悲劇來形容，他個人認為是「籠統化」的做法，不應該這樣說，「你想要健保很簡單，你就放棄中國籍！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/