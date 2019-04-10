蘇揆：讓台灣囝仔站上台 搶救關鍵3席

2019-04-10 13:54

〔記者李欣芳／台北報導〕經過數週的激戰，《亞洲達人秀》本季有3組台灣選手挺進總冠軍賽，分別是拿下黃金按鈕的舞團MANIAC Family、手法充滿詩意的魔術師簡綸廷，以及26歲的人體大環藝術家楊世豪。目前開放觀眾投票的時間將在今晚11時59分結束，行政院長蘇貞昌今天呼籲搶救台灣關鍵3席！

蘇貞昌今天在臉書以「蘇貞昌最擔心！搶救關鍵3席！」為題，並附上貼圖強調，投起來！讓台灣囝仔站上台。

蘇貞昌說，這群優秀的表演者來自台灣，他們躍上國際舞台，用自己的方式說故事、玩藝術、做表演，面對其他國家不退縮、不害羞，是台灣的驕傲。

蘇揆說，讓我們為這3組表演者加油，今天就是投票最後一天，到午夜前都能投票，請各位鄉親通通投起來！

《亞洲達人秀》第3季在4日晚間於新加坡濱海灣金沙飯店舉行總決賽，9組選手拚足全勁為觀眾帶來一場精彩的終極演出，他們也接受公開票選，評審則不會再以黃金按鈕或評審之選助他們一臂之力，只有一組參賽者有機會獲得《亞洲達人秀》冠軍頭銜以及10萬美元最高獎金。

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