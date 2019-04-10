賴清德：不希望中執會改變初選期程

2019-04-10 13:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長賴清德今日接受網路節目直播後受訪表示，初選辦法已經公告，不希望中執會再改變初選期程，應該按照公告期程走下去。如果我贏了這場初選，也希望蔡英文總統能全心全力支持我！

賴清德指出，他在昨天已公開說明，初選辦法已經公告過二次，如果再改變，不管是中止或延後，對民進黨都很大的傷害，「今天立場沒有改變，不希望中執會再改變初選期程，應該要按照公告期程，持續穩定的走下去」。

黨內的確很憂心，所以之前有說要打一場典範級的初選，個人沒有旗幟、沒有造勢、沒有宣傳車，就是透過初選這個平台清楚向社會大眾說明，自己治國藍國及未來要將台灣帶往何處，並爭取國人支持，希望大家進行一場君子之爭。

外傳蔡總統無法與自己任命的行政院長辯論，賴清德也說，完全遵照黨的規定 辯論是一種形式，政見發表也是一種形式，或者黨中央有其他機制可以來取代，這些是技術性問題，不應該做為改變初選期程的原因。

對於「統一是消滅中華民國，台獨才是保衛中華民國」說法，國台辦痛批這是「顛倒是非」，賴清德則駁斥，國台辦回應似是而非，如果統一後中華人民共和國會不存在嗎？除非它承諾這樣，才有辦法證明中華民國會繼續存在。

對於外傳蔡總統可能退黨，網友拱蔡與柯文哲搭檔參選2020，賴清德說，既然總統府已經否認，就不必要繼續評論下去，至於他的態度非常清楚，如果蔡總統贏初選，就全力支持總統，自然而然不會有脫黨競爭。「當然如果我贏了這場初選，也希望蔡英文總統能全心全力支持我！」

賴清德強調，大家團結合作，打贏總統大選，讓民進黨席次不會受到嚴重衝擊，應該要更團結和努力，爭取立法院過半。

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