「參事上班0.5天領14萬多」 中市綠營籲柯呈枋助弱

2019-04-10 13:46

〔記者張菁雅／台中報導〕立委柯呈枋在今年1月21日就任台中市政府參事，當天下午即請假返回彰化競選立委。台中市議會民進黨團今日表示，柯呈枋上班半天，到當選立委後離職，薪水共14萬3766元，他對台中沒貢獻，卻領取高薪，對市民不公平，呼籲他將薪水捐給弱勢團體，以減少罵名。

民進黨團總召李天生指出，前彰化縣副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋，獲台中市長盧秀燕聘任出任市府參事，今年1月21日到職，但當天下午就請假返回彰化競選立委，並在當選後於3月21日離職，經查柯任職共37天，期間陸續辦理休假、事假及國旅卡休假，共計36天4小時，實際上班只有0.5天，卻領取台中市民納稅錢14萬3766元。

李天生強調，雖然公務人員有休假、請假的權利，不過柯呈枋既然要參選，就不應該來佔市府參事職缺，並領取高薪，遭致「台中騙錢、彰化騙票」的惡名。

對於柯呈枋當選立委，李天生表示，尊重彰化縣民的選擇，不過，柯對台中市沒有貢獻，在職期間幾乎沒有上班，形同冗員，不但領取高薪，甚至國旅卡福利也沒有放棄，讓台中市民議論紛紛，柯難道沒有一絲愧疚？希望他考慮捐出薪資，照顧台中市弱勢團體，留下美名，也有助他未來仕途發展。

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