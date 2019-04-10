客家抗日烈士徐驤冥誕 徐耀昌偕宗族後裔追思

2019-04-10 13:05

［記者鄭名翔／苗栗報導］今年為客家籍抗日烈士徐驤逝世一百廿四週年，苗栗縣徐氏宗親會昨早於全台唯一的頭份市徐驤紀念公園舉辦追思祭拜，徐驤後裔也專程從屏東北上祭祖，苗栗縣長徐耀昌表示，徐驤致力保衛鄉土、壯烈成仁，不僅讓客家鄉親感念萬分，也讓徐氏後代引以為傲，希望藉此祭典讓徐驤事蹟流芳百世。

一八九五年中日甲午戰爭後，戰敗的清廷將台灣讓給日本，時年卅八歲的頭份客家菁英徐驤號召鄉民組成「田賦軍」，從台北一路抵抗日軍，更在桃竹苗一帶以擅長的游擊戰術多次擊潰敵軍，先後經歷十二場激烈戰役，最終於曾文溪之役戰死沙場，後世將徐驤、吳湯興、姜紹祖奉為抗日客家三傑，更推崇徐驤為乙未戰爭第一英雄。

行政院客家委員會於二○一○年補助頭份市公所，於濱江街旁興建全台唯一的徐驤紀念公園，並於紅磚砌牆撰文記錄徐驤於乙未年參與十二場戰役的史蹟，讓更多鄉親認識這名守護鄉土的英勇烈士。每年逢農曆三月六日徐驤冥誕，全台各地的後裔皆返回頭份參加追思活動。

昨早徐耀昌與徐氏宗親會、徐驤曾孫徐永興、徐永康共同出席追思祭典，徐耀昌說，今年為抗日英雄徐驤先祖的一百六十二歲冥誕，徐氏宗族每人都抱持莊嚴肅穆的心情，感念民族英雄徐驤為這片土地拋頭顱、灑熱血的精神，不僅讓徐氏後代都深感榮耀，也盼讓徐驤英勇事蹟、客家精神永傳於世。

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