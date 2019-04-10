民進黨總統初選 黃偉哲：可以擦出火花但不要冒火

2019-04-10 13:08

［記者劉婉君／台南報導］民進黨今天下午將召開中執會，台南市長黃偉哲表示以市政為重，不會出席，他說，不管怎麼樣，大家可以擦、但不要擦出火花，可以擦出火花，但不要冒出大火，因為冒了火就會很難收拾，希望雙邊還是要克制為重。

前總統陳水扁提出黨內初選不應排除「賴蔡配」，黃偉哲說，陳前總統高瞻遠矚，有深謀遠慮的想法，他予以尊重。

對於中執會即將召開，黃偉哲表示，蔡英文總統與前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰三邊都是君子，但是旁邊的支持者可能已經耐不住性子了，他還是希望大家冷靜下來，畢竟都是同一陣營，合作都不一定能贏，更何況大家分裂。

黃偉哲指出，卓榮泰說得很對，最壞的結果就是分裂，我們都不希望走到最壞的結果，大家都想要為台灣人民做事情，為台灣人民做事需有一定的規則，民進黨就循著這個規則走，至於其他政黨的風風雨雨，我們不去管他。

黃偉哲說，蔡賴兩邊目前為止展現了一定程度的克制，他們都認為自己是最適當的，這是一定的，否則為什麼會出來選？但他覺得，目前為止兩人發言的分寸都還拿捏得很好，問題是在4月17日做民調的期限開始，是否還是有效，支持者和黨內的黨公職是否有其他的想法？如果有，是否會造成問題更加困擾？而他都被夾在中間，有點困難。

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