春節客運業10休1沒業者申請 蔣萬安要求交通部廢止鬆綁

2019-04-10 13:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕勞動部今年1月23日公告汽車客運業鬆綁7休1規定，連續假期可有條件鬆綁至10休1，立法委員蔣萬安今在立法院交通委員會質詢時表示，9天春節連假都沒有業者使用，交通部有無考慮廢止鬆綁，交通部長林佳龍回應，這是備而不用，不是沒有需求。

蔣萬安表示，勞動部今年1月23日公告汽車客運業鬆綁7休1規定，連續假期可有條件鬆綁至10休1，鬆綁7休1這個後門，沒需求也來申請，這種作法已經開了惡例，導致衛福部、經濟部都有樣學樣，交通部長林佳龍回應，這是備而不用不是沒有需求，春節是交通部努力協調，加上當時許多遊覽車及司機能支援，不代表以後用不到。

蔣萬安表示，雖然客運業要申請鬆綁7休1，後續還有把關機制，但春節沒有一家客運業申請10休1，讓各部會多重把關機制形同趣聞，勞動不也很明確說沒有一家申請，把關必要性是不存在。既然連最長的9天連假，都能透過人力調度來因應，未來更會協助業者補足駕駛人力，就不應該讓這個會使駕駛疲勞的後門繼續存在，交通部應該廢止鬆綁。

林佳龍表示，當初提出鬆綁是尊重業者判斷，但後續業者真的要使用，還有很多把關機制，像是要經過勞資協商才能實施，實施前須將班表送交通部公路總局審查，實際使用時公總透過GPS確認駕駛駕駛工時狀況等；現在春節沒有業者提出申請，除因為交通部協調，並有許多遊覽車空著，司機沒有車可以開能夠來支援等原因，但這不代表未來就沒有這方面需求。

交通部路政司長陳文瑞也補充，清明連假就有一家彰化客運提出申請，並完成勞資協商會議的程序。

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