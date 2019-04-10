國民黨中市立委初選登記 參選人高喊韓國瑜選總統

2019-04-10 12:51

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市黨部正辦理第4選區及第6選區立委初選登記作業，台中市議員黃馨慧、李中今日連袂前往登記，分別參加第4、第6選區立委初選，並宣布發起連署，要求國民黨徵召高雄市長韓國瑜參選總統。市議員楊正中之子楊大鋐也登記第4選區立委初選，他表示，大家都在消費韓國瑜，為什麼國民黨不培養千千萬萬個「韓國瑜」，擦亮國民黨著招牌。

黃馨慧與李中完成登記後，與支持者高喊「修改惡法，撥亂反正，台灣安全，人民有錢，韓國瑜選總統」，並提供2萬份連署書，請選民支持國民黨徵召韓國瑜參選2020年總統。

黃馨慧表示，「台灣安全，人民有錢」是老百姓的期望，先做到這8個字，才能談其他事情，韓國瑜是個人才，希望由地方發起，推舉他參選總統。

李中則指出，要落實「台灣安全，人民有錢」，國民黨必須在立法院贏得多數席次，推動各項拚經濟的法令，把過去的惡法、惡政刪除，所以他與黃馨慧除了登記參選立委，也發動連署支持韓國瑜選總統，並呼籲黨中央盡速召開黨代表大會，徵召韓國瑜參選總統。

今年33歲的楊大鋐隨後也完成登記，他表示，國民黨目前最大問題就是讓年輕人無感，不願加入國民黨，「老狗變不出新把戲」，年輕人已經厭煩國民黨的「老人政治」，韓國瑜說高雄「又老又窮」，國民黨也將步入「又老又窮」的窘境。「韓國瑜一人救全黨」，大家又盡全力消費韓國瑜，為什麼國民黨不栽培像千千萬萬像韓國瑜一樣的角色，擦亮國民黨的招牌。

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