賴清德見「韓國魚」：現任總統沒參選不會有空窗期

2019-04-10 12:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕另類「賴韓會」登場！有意角逐2020總統大位的前行政院長賴清德，今日中午上YahooTV「鄉民大會」直播節目，與飾演「韓國魚」的模仿藝人郭子乾同台。針對民進黨內總統初選，賴清德強調，若現任總統沒有參選，不會有所謂空窗期，他自己若代表民進黨參選，將充分尊重總統職權。

「韓國魚」表示，豬八戒賣不了人參果，他是最會混、最會睡的市長，現在去美國訪問的那位是郭子乾，不必去管搞笑藝人，他今天要與前行政院長賴清德來一場「賴韓會」。

針對韓去中國農產品兼密會中聯辦，賴清德表示，學甲漁民雖然有契作農產品賣到中國，但學甲人投票還是根據自己意志，並沒有因為契作而改變民主精神，當然去東南亞國家賣農產品很辛苦，去中國賣農產品，不必矮一截、不必去賣身，不必矮化主權。

賴清德提及，令狐沖是以獨孤九劍自居，要提醒韓市長，雖然你自認武功高強，孫悟空再會變，也逃不過如來佛手掌心，中國就像如來佛一樣，韓市長是台灣第一個進入中聯辦的，意義是接受了九二共識安排。

賴清德指出，九二共識在台灣充滿爭議，國民黨認為有九二共識，但當年的總統李登輝、陸委會主委蔡英文都不認為有九二共識，中國認為的九二共識是「一國兩制」，韓不用在劉結一面前說強烈支持九二共識，「用政治交換利益，這樣會得不償失」。

對於是否一定要選2020，賴清德表示，「對」，他表達投入初選的參選初衷，是看到民進黨和台灣局勢有危難，如果民進黨輸掉輸去的不僅是政權，習近平併吞台灣的進程已經開始，台灣絕對不能成立第二個香港和西藏，所以決定出來承擔使命。

賴清德認為，所謂團結勝利方程式是要經過初選，誰得到國人最大支持，誰得到初選最大支持，就代表民進黨出線，這樣的團結才是真正團結。

賴清德強調，現任總統若沒有參選，不會因為沒有連任有所謂的空窗期，因為憲法及法律都有規定總統職權，我若代表民進黨，也會充分尊重總統的職權，當然也希望民進黨上下，能捍衛民主精神，若中執會延期就會破壞很大。

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