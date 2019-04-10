不實選舉廣告擬修法禁播 徐國勇：草案已送行政院

2019-04-10 12:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部擬修正選罷法，禁播有關選舉或罷免的不實廣告，內政部長徐國勇今在立法院內政委員會答詢時表示，內政部是參考國外立法例修法，目前法國憲法法院認定此做法並未違憲，法國也正在實施中，相關草案已送行政院審查，待行政院會通過就會送到立法院審議。

為因應2020年大選，內政部日前預告將修正選罷法，針對選舉相關不實廣告，可由法院在48小時內做出移除廣告等裁定。徐國勇今被問到修法進度，透露修正草案已送到行政院，正由政務委員審議中，行政院會通過後就會送到立法院審議。

徐國勇指出，此修法是參考國外立法例而來，法國的部分已經經過憲法法院的違憲審查，目前正在實施，下個月法國就要投票，一旦有案例就會向立委做相關報告。

至於網路社群平台的不實訊息如何處理？徐國勇表示，通常一經檢舉，社群平台就會將這些不實消息下架，內政部會持續加強與業者的聯繫。此外NCC其實才是網路平台的主管機關，內政部只能是對犯罪部分，未來內政部會與NCC保持良好關係。

另外，針對法學專家邵子平因辦理中國身分證遭廢止我國戶籍，徐國勇強調，依照「兩岸人民關係條例」，內政部本來就該註銷邵的戶籍，「不取消才是違法！」

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