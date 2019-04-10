中國機艦逾越中線 嚴德發：越接近本島 越強勢應對

2019-04-10 11:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國2架戰機上月飛越台海中線，引發各界高度關注。對此，國防部長嚴德發今上午赴立法院外交及國防委員會備詢，民進黨立委趙天麟詢問國軍因應共軍的相關作為，嚴德發表示，突發狀況細則修訂包含機艦逾越中線，而越接近本島，國軍因應作為越積極。如果侵犯領空，國軍會有更強勢、更積極地應對。

嚴德發今上午赴立法院外交及國防委員會列席備詢，他在會前受訪表示，國軍職責為守護家園，國軍已針對突發狀況細則進行調整、律定，其內容包含維護空防與海峽安全的行動準則。但對於細節，嚴德發未進一步說明。

民進黨立委趙天麟稍早質詢時問海峽中線的意義，以及我國國軍因應共軍的作為。嚴德發表示，台灣海峽中線是美方為了維護台海和平穩定而協調，也是敵我雙方對峙線、假想線與默契線。如果中國逾越中線不是航行與飛行自由問題，畢竟中國是敵方，跨過中線就是侵害國家安全。而航行自由不能侵害國家和國防安全。

嚴德發也表示，突發狀況處置細則內含機艦逾越中線等，總統也指示國軍「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」，因此我方要強勢驅離，而對方越接近本島，國軍作為會越積極。而中國軍機只要出海、接近中線，我方都有在監控應對，盼不破壞台海和平與區域穩定。

嚴德發也說，如他國軍機進入我國領空，我方當然會有更強勢、積極作為，這和國土安全有關。而領空12海哩到海峽中線叫做攔截區。

另有一些人士將共機飛越中線和美國軍艦「自由航行」比擬，嚴德發說，這兩件事不一樣，因為美艦並沒有跨越中線或侵害中國海空域行動，幾乎都在海峽中線以東航行並通過。

民進黨立委賴瑞隆則詢問，共軍動態是否有影響我國選舉之意圖？嚴德發表示，「我們沒有評論」，但單就共機飛越中線一事來看，這件事是異常的，會引發我國人民反感。

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