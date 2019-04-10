AIT臉書爆氣嗆中後秒刪 網友擷圖分享讚：小編撿到飛彈

2019-04-10 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕《台灣關係法》40週年，象徵台美關係的重要里程碑，美國在台協會將在2019年舉辦「AIT@40」，強調台美關係的關鍵合作，為慶祝台灣關係法40週年，AIT處長酈英傑也首度投書媒體，AIT臉書小編更在分享酈英傑投書時提到，台美兩國許多共同點，是「中國絕對望其項背並恐懼的」，可惜該篇推文被秒刪。

為慶祝台灣關係法40週年，外交部與美國在台協會（AIT）日前共同宣布，美國國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）訪台，AIT處長酈英傑也首次投書媒體，強調兩國的關係更甚以往，AIT臉書小編在臉書上分享該篇投稿。

AIT臉書表示，很多人不了解TRA（台灣關係法）的內涵和它的法律意義，但無庸置疑的是，台灣在TRA的庇護之下，安全走過40個年頭；AIT指出，雖然很多人不覺得，但是美國價值觀深深影響著台灣，「維護基本人性需求的各種自由權和選擇權是台美兩國的共同點」，強調這是「中國絕對望其項背並恐懼的」。

AIT最後補充道：「未來如何不能知道，台灣人自己要做正確的選擇」，同時還標籤上#拜託各個單位處理一下網軍好嗎、#那些留言拉低國民智商和判斷力，可惜這篇推文立刻刪除。

隨後AIT再度重新分享酈英傑投書，但僅短短寫道：「為慶祝台灣關係法40周年，AIT處長酈英傑首次投書媒體！快來看看今天的登稿文章！」

雖然AIT立刻刪除臉書文章，但已經有網友擷下，紛紛大讚「AIT的小編有點猛」、「小編撿到針刺飛彈嗎」、「台美兩國」、「小編爆氣了」。

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