蔣月惠到屏縣府拉白布條 抗議復興公園改建案

2019-04-10 11:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕縣議員蔣月惠今天率民眾到縣府大門口抗議屏東市復興公園改建案，認為縣府打掉溜冰場，讓溜冰運動者沒有地方練習，施工期間長達1年餘，影響公園運動民眾權益，而縣府完全不顧民眾反對聲浪，痛批這是錯誤的政策。

縣議員蔣月惠今天上午10點率領10餘位的民眾到縣府拉白布條抗議，認為破壞復興公園生態，剝奪運動者權益，警方也動員20餘位的警力到場維護秩序，歷時約20分鐘，過程平和。

蔣月惠表示，屏東市復興公園改造計畫共花費1億9千萬元，本月即將動工，認為錯誤的政策比貪污更可怕，質疑縣府為何不將這些經費用在改善舊有設施，修建藍球場、板球場及溜冰場的遮雨棚，縣府卻選擇打掉重建，整個設計要引進萬年溪水，萬一上游水源不足，將造成公園內蚊蟲孳生，反而造成災難，況且施工期間長達1年多，附近的居民根本無處可以運動，影響相當大，不少民眾都持反對意見，但縣府完全不顧民眾的反對執意進行，因此她代表民意，才到縣府抗議表達不滿。

縣府則說明，整個規劃已多次舉行說明會，除了溜冰場外，各項運動設施將會提升，原來的黑板樹造成惡臭的問題也會解決，強調改建後的濕地安全及水質會特別注意。

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