網媒報小英脫黨選到底 柯P：聽起來很驚悚

2019-04-10 11:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨初選英德之爭持續延燒，今有網路媒體報導，總統蔡英文若無法代表民進黨出征，屆時可能退黨選到底，外界解讀，若蔡英文變無黨籍，與台北市長柯文哲合作的機會將大大提升。不過柯文哲聽到笑說，這種消息聽起來好驚悚，他慶幸自己不是民進黨員，他知道民進黨現在都焦慮得一塌糊塗。

柯文哲今早安排在市長室外接受媒體聯訪，他說，他發現自己第一次講的話都最接近心理的話，第一次他被媒體問到民進黨初選，當時他回「我很慶幸不是民進黨員」，現在他也一樣這麼想，「我知道民進黨現在焦慮的一蹋糊塗，我發現現在兩黨都很焦慮，怎麼國家搞成這樣，我也不曉得」。

媒體追問，柯過去曾批新潮流是國家禍害，如今新潮流系的賴清德逼宮蔡英文，未來是否會支持小英打擊新潮流？柯說自己還是那句話，他還是慶幸自己不是民進黨的，這個聽起來就非常驚悚，現在對他來講，就是「你們做你們的（事情），我做我的」。

此外，由於賴清德日前和網紅館長直播談到阿扁保外就醫議題，現場媒體也追問柯是否覺得陳水扁還符合資格？柯先是詫異問「怎麼會突然問這題？」接著說，阿扁當時的狀況他也覺得是要放出來，當時他那樣子真的很不好。

「至於現在？」柯自問自答，指這個就是這樣，「應該這樣講，該處裡的不處理，現在怎麼辦？好問題」。

媒體仍追問，所以陳水扁現在適合繼續保外就醫？柯長嘆一口氣說「這個事情我也不曉得」，有記者提醒柯，阿扁日前被發現自拍手沒有發抖，柯聽聞後哈哈大笑，但接著緩頰，強調「他焦慮還是會抖，這條實在很難回答」。

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