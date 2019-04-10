雄中女教官請假赴中 高市府：說敵我不明言過其實

2019-04-10 11:03

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄中學女教官請假至中國示範教學，對此，高雄市府力挺表示，教學內容、程序經教育部核准，完全符合教官出國申請規定，將教官赴中交流視為敵我不明，實在言過其實。

教官胡中中於清明連假期間，與18名教師到中國鄭州示範教學，教官具軍人身分引起話題，而學思達教學法為台灣本土開發，翻轉傳統教學法，課程公開透明並與108新課綱接軌，澳門、香港等地教師觀摩學習，也讓中國市場重視。

高雄中學學務主任顏銘賢說，胡教官在校表現優良，擔任全民國防教師多年，活躍且受學生愛戴，此行赴中請假符合程序規定，至於軍人身分由教官體系管控，申請程序合法，非校園管轄。

高雄市教育局表示，此次教官赴中進行創新教育「學思達教學法」學術交流與教學觀摩，內容、程序完全符合教官出國申請規定，且報經教育部核准，並無任何不當發言與行為。

教育局說，教官參與層級無法接觸國家任何機密，更沒有所謂洩露國家機密顧慮，將赴中交流視為敵我不明，實在言過其實，如此混淆視聽，將讓教育人員無所適從。

教育局再舉例，台商在中國經商、工作，是否也要重新思維？政治議題炒作以教育為對象，嚴重干擾到學生正確價值判斷的學習，更會被學子看輕，務請民眾三思。

胡中中擔任教官18年，曾在2017年由總統蔡英文頒發全民國防教育貢獻獎，曾多次承辦高雄市全民國防教育多元活動、推動全民國防教育翻轉課程，並協助國防部辦理各項南區招募活動。

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