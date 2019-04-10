台灣關係法40年 吳敦義：「和陸、友日、親美」是最佳戰略

2019-04-10 10:41

〔記者林良昇／台北報導〕台灣關係法今立法滿40週年，國民黨主席吳敦義在臉書強調，40年前的今天，台灣關係法對台美關係來說別有一番意義，美國是我們相當好的朋友，和美國親近很自然，但也不代表跟中國大陸不好，蔡政府採取二分法是不對的，

在美國、台灣與中國大陸三邊關係上，期望台灣跟兩邊都能自然而然的處得很好。

吳敦義今在臉書發文表示，40年前的今天，是美國總統卡特簽署《台灣關係法》的日子，對台美關係來說別有一番意義。從台美關係出發，思考台灣的整體政策，他想「和陸、友日、親美」是現今中華民國的最佳戰略。

吳敦義認為，美國是我們相當好的朋友，不但雙邊貿易量很大，他們也有最現代化的防禦性武器給我們確保國防安全，而且美國在國際上說話有分量，是自由民主法治的很好典範，所以，和美國親近是基於國家的共同利益，是很自然的事情。

但吳敦義指出，這不代表與大陸不好，蔡政府採取二分法，是不對的。與大陸的「親」是出於親情，同為炎黃子孫，以中華文化為基礎，都是中華民族的兒女，親一點沒錯。

吳敦義說，兩岸在和平穩定發展的基礎上，有貿易和學術往來，也有血濃於水的感情，這都是很自然的事情。反而，蔡英文女士似乎一直沒有記清楚，她在民國89年答覆立委陳超明質詢時，曾經承認有「九二共識」，現在卻又不承認，並且讓兩岸關係越趨緊張，這樣就不好。

吳敦義強調，在美國、台灣與中國大陸的三邊關係上，期望台灣跟兩邊都能自然而然的處得很好，並且確保與各方和平穩定發展的關係。

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