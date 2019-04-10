義無反顧是民進黨本色 林濁水讚賴清德「根本是創黨黨員」

2019-04-10 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨總統初選協調期將於後天截止，蔡英文總統與前行政院長賴清德之間毫無交集，前立委沈富雄日前在政論節目中稱，是因為民進黨的人不夠了解賴清德，林濁水今（10日）在臉書表示：「沈富雄好說話嚇人」。

民進黨大老林濁水在臉書上先自問，「民進黨不了解賴淸德，不知道他決定了就會一路走下去不回頭。整個黨不了解他？那豈不是賴入錯了黨？」隨後稱，「其實決定了就義無反顧豈不就是民進黨的本色」。

林濁水指出，民進黨在1986年創黨時，一群人先向家人交代後事，然後去參加創黨大會，隨後這些政治犯、黒名單、政治犯家人、美麗島辯護律師在國會全面改選時，獲得51席次。

林反批，現在黨內很多人不了解這精神，以為可以讓賴清德妥協，他批評：「那是因為有創黨經歷的現在已經是絕對少數，而其中有經歷過的又大有忘了建黨本色的人，而不是賴入錯了黨。」

林濁水最後重申：「幾位不知或忘了建黨本色的人，地位雖特別高，聲量特別大，掩蓋了其他的聲音」，而在這情況下，賴清德依然繼續走下去，他讚：「就是因為賴的確沒有入錯黨，他根本就是創黨黨員。」

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