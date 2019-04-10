《台灣關係法》40週年 美國務院發言人：台灣是重要夥伴

2019-04-10 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕《台灣關係法》40週年，象徵台美關係的重要里程碑，美國國務院發言人表示，台灣是重要夥伴，美國在台協會將在2019年舉辦「AIT@40」，強調台美關係的關鍵合作。

《美國之音》報導，美國國務院發言人表示，美國堅持《台灣關係法》和三個聯合公報的一個中國政策，並讚許台灣是重要夥伴，是民主的成功故事以及世界上一支向善的力量。另外他也說，美國在台協會將舉辦活動，每個月強調台美在不同領域的合作。

報導指出，華府智庫美國企業研究所也發布報告談及《台灣關係法》與台美關係，報告建議，可透過展開美台自由貿易協定談判、增加台美官員交流、增進台美軍方交流、讓盟國了解促進與台關係是美國優先事項，藉此4點重振「法案精神」。

本報報導，昨晚蔡英文總統與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」進行視訊連線，表示40年前的這一天，「台灣關係法」通過了，當時在美國和台灣的許多人士，對於台灣的未來不表樂觀，也不知道台灣未來能否與台海對岸不同。

蔡英文表示，很少人預料到，「台灣關係法」起草人的先見之明及情誼，使得雙方最終在共享的價值基礎上，再次深化台美關係。

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