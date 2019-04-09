與館長開直播談死刑 賴清德：法律存在就要照法律走

2019-04-09 21:50

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院前院長賴清德今天晚間與網紅「館長」陳之漢開直播，談到關於民進黨內總統初選，賴清德強調，不管是蔡英文總統或自己出線，「輸的人一定要支持贏的人」，目前人選還沒決定，「誰配誰都不好」，如果當選總統，一定會拚經濟、捍衛台灣主權，死刑的部分「法律存在就要照法律走」。

這次直播內容，暢談司法改革、經濟、核能到居住正義等議題。陳之漢也直接詢問賴清德為什麼想要競選總統，賴說，在輔選立委時，看到基層很強焦慮，若這次民進黨總統大選輸、立委席次減少，不是只有失去政權，還會失去國家民主、主權，不少人勸我該承擔就承擔。

賴清德強調，民進黨內初選過後，「輸的人一定要支持贏的人」，不一定是誰擔任副手搭配，還有很多方式，目前人選還沒決定，「誰配誰都不好」，與蔡英文會合作。

關於政策方面，賴清德表示，了解基層民眾、中小企業辛苦，以改善生活作為目標，政黨合作推動民生法案拚經濟，也要壯大台灣與美日等自由國家站在同陣線，避免中國勢力入侵。

另外，陳之漢追問有關司法改革，特別是死刑的爭議，賴清德認為，公益社會是大家所追求，「法律存在就要照法律走」，現在新上任的法務部長都有在執行。

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