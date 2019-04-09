館長劈頭問扁特赦 賴清德：應抱著寬恕的心

2019-04-09 20:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今天晚間8時上網紅「館長」陳之漢的直播，進行「神魔對談」，總統蔡英文約晚間9時則與美國智庫視訊會議，隔空拚場。館長劈頭就詢問賴清德，是否能夠認為應該特赦前總統陳水扁？賴清德表示，陳前總統應該要接受保外就醫，更說，前總統馬英九也曾經考慮特赦陳水扁，認為司法應該好好改革，讓所有人都接受公平的審判，認為陳水扁被關是司法議題。

館長日前曾經預告，要在直播中詢問賴清德關於陳水扁特赦的議題，直播也湧入上萬網友觀看。

賴清德說，社會應該抱著「寬恕的心」看待扁案，才有助於和諧的建立，更要記得陳水扁過去曾經因為言論自由被關、也為台灣做了許多貢獻，雖然第一家庭的司法案件的確造成傷害，但此案是司法問題，有檢察官、證人串供等問題，認為應該好好做司法改革。

賴清德表示，如果有機會擔任總統，一定好好推動司法改革，讓恐龍法官下台。

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