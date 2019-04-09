韓國瑜派員溝通 張雲鵬：願出席慶富案專案報告

2019-04-09 20:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長蘇貞昌公布華南金控董事長由高雄銀行董事長張雲鵬接任，遭高雄市長韓國瑜反對、要求在高市議會慶富案專案報告後再離職；高市副市長洪東煒今下午銜命與張雲鵬當面溝通後，張雲鵬同意出席專案報告，並透露財政部也傾向同意，至於就任華南金控董事長日期調整、須由財政部與華南金再確認。

洪東煒表示，今天下午兩點多前往拜會張雲鵬，雙方面談近一小時、氣氛愉快，除了討論慶富案專案報告，也有說些別的。

洪東煒指出，他轉達韓國瑜的誠意，強調不是要刁難張雲鵬，反而是站在張雲鵬的立場設想，因為議會專案報告時間已定，如果這時候辭職、反而讓人覺得有問題，應該沒差這幾天，建議完成專案報告後再離開。

洪東煒說，溝通後，張雲鵬也覺得這樣的考慮沒錯，初步同意四月廿五日專案報告後再離職，會儘速與財政部聯繫相關事宜。

張雲鵬也證實，自己願意出席專案報告，且已跟財政部商量延後就任華南金控董事長日期，財政部傾向同意他出席專案報告，就任新職日期則需由財政部與華南金控確認。

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