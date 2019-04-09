「川普求見韓國瑜被婉拒」 韓粉PO文被網友惡搞照樣造句

2019-04-09 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團「韓國瑜加油團」今天（9日）出現一則「貼文」引起網友熱烈討論，內容指出，美國總統川普求見高雄市長韓國瑜，希望對方能幫忙協調中美貿易戰。貼文引發網友議論，更有人直指是假消息。對此，另一臉書社團「不禮貌鄉民團」轉載該文，結果卻讓網友們開始紛紛留言「照樣造句」，展現創意。

貼文提到，美國在中美貿易戰後，已快支撐不住，因此當川普知悉韓國瑜要來美國的消息後，主動求見，盼韓能當美國跟中國的和事佬，「但是韓市長認為此事牽扯過大，已經婉拒了。所以美國在2020年總統大選會挺誰已經很清楚了，不可能是破壞兩岸關係的妖婆菜陰魂，而是能和諧兩岸的韓總統啊！」此外，貼文底下還有韓粉表示「我相信你」。

該則貼文被轉載至「不禮貌鄉民團」後，竟意外掀起一波網友們依樣畫葫蘆的跟風熱潮，紛紛表示，「孔劉約我看電影，我還在考慮要不要去」、「我剛跟習主席吃飯，他說他身體快不行了，問我有沒有人可以接國家主席，我跟他說韓總非常適合」、「我剛剛約了普廷要談談沙皇炸彈怎麼賣」、「新垣結衣知道我下週要去日本，找了私下的管道要跟我見面，因為她走在路上天天被誤認為別人的老婆非常為難，希望我能趕快把她娶進門。可是我為了台日友好，只能忍痛婉拒」。

曾擔任警察、足球球評、專欄作家的石明謹也在個人臉書發文表示，「同溫層大概只有我相信這是真的。因為前一天川普打電話給我，說美國現在經濟很不好，能不能借他兩萬塊應應急，我說我下個月要出國，沒有多餘的現金，只有韓總可以救你，你要不要打個電話給他，沒想到他真的打過去了。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/