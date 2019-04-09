美對台軍售 學者：隨送隨審象徵視台為盟邦

2019-04-09 18:22

〔中央社〕戰略學者今天表示，台灣向美遞交軍售申請，從過往「定期送，適時公布」到「隨時送，適時公布」，再到近期的「隨送隨審」，代表台美軍事交流正常化，美方也將台灣視為盟邦，並不理中國抗議。

美國國防部3月26日公告一份由雷神公司（Raytheon）得標的「外國軍事銷售」（FMS）合約，提供台灣海軍艦艇相關雷達翻修，總價約新台幣15.4億元；無獨有偶，美國國防部日前也公布，雷神公司獲准簽訂價值約2.8億元，為有關在台灣執行專案辦公室的合約。

軍方人士指出，這些合約的類型為維修保養及在台辦公室所需要的業務費，並非添購新式武器，而是以行政及保養費用為主。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲接受中央社訪問時指出，過去台灣對美國的軍售案是「台灣定期送，美國適時公布」，被要求在美國定期會議中才能提出需求，約1年1至2次，美方取得清單後才會進行跨部會審查，即便有了結果，因為擔憂中國抗議而影響北京與華府關係，美國會將案子累積一定程度才公告，因此過去台灣軍售案是「量大、金額高」。

後來在前總統馬英九任內，變成「台灣隨時送，美國適時公布」；在總統蔡英文任內，則是「台灣隨時送，美國隨時審」，因此近期雷達翻修案、愛國者飛彈在台執行辦公室等公告，就是隨送隨審並直接公告的例子。

揭仲認為，這樣的情況也反應出台美軍事交流正常化，美國也將台灣視為盟邦在看待，甚至不去理會中國的抗議。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時則指出，美方近期的舉動就如同美中撲克牌博弈，短時間內還不需要直接打出王牌，但是透過小牌的累積，一樣可以達到效果。這些裝備雖然不是全新的載台，但美國透過這些方式維護、升級台灣戰力，能有效避免與中國發生直接衝突，並表達對台灣的支持，具有政治上的效果。

林穎佑也認為，未來作戰朝向系統性作戰，如果台灣的雷達電訊要跟美國連接，並獲取美國的監偵資訊，國軍就需要這些設備來跟美國對接，同時面對中國解放軍日益增加的海空威脅，經過提升的監偵裝備，也有助於台灣維持台海和平。

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