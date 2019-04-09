媽祖庇佑當選 侯友宜返汐止濟德宮贈匾謝恩

2019-04-09 19:44

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午前往汐止濟德宮參拜，侯友宜在去年市長大選前曾前往濟德宮參拜，侯友宜今天下午前往還願感謝媽祖庇祐，侯友宜致贈濟德宮匾額，侯友宜隨後前往濟德宮後方佔地3500坪的「公八公園預定地」視察；鄰近中正老街與圖書館的公八公園預定地，地方多年來都希望能有一個多元休憩場所，侯友宜在聽取簡報後，要求市府進行通盤規劃，以符合地方期待。

侯友宜抵達汐止後首先前往又稱「汐止媽祖廟」的汐止濟德宮參拜，並且致贈「慈悲德澤」匾額，感謝廟方長期以來對地方的關懷與付出；侯友宜表示，汐止濟德宮已經有180多年歷史，廟中的粉面媽祖更是新北少見的軟身神尊，是汐止媽祖信仰中具有代表性的寺廟，且濟德宮經營老人共餐成果有目共睹，在公益慈善與社會教化事業的推動也不遺餘力，已連續多年獲得新北市績優宗教團體表揚。

濟德宮主任委員許仲辰表示，國曆4月27日為天上聖母聖誕，廟方自4月24日至27日特別規劃了一系列的祭典活動，包含24日民眾至廟方擲筊即有機會獲得限量媽祖平安餅、廟方25日下午舉辦平安宴、26日準備了素麵供前來參拜的民眾享用，27日聖誕當天，上午時段開放民眾至廟前躦轎腳，下午將遶境汐止地區，歡迎大家前往參拜。

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