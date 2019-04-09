邵子平遭除籍她抱屈「時代悲劇」 作家用這件事打臉

2019-04-09 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕82歲的旅美法學專家邵子平因已領取中國身分證，3月遭內政部移民署註銷台灣戶籍，邵不滿揚言提告移民署；白色恐怖受難者魏廷朝之女魏筠則為他抱屈，強調邵的國籍問題是「時代悲劇」。但作家朱宥勳認為，邵子平戒嚴時期因「黑名單」無法回台，但早在1992年「黑名單」就撤銷了，如今他選擇留中國卻又要求得到台灣的待遇，「若不是貪心，就是心存併吞之念」。

去年獲得民進黨提名參選桃園市議員的魏筠在臉書表示，戒嚴時代邵子平在美國聲援被國民黨迫害的謝聰敏、魏廷朝和李敖等人，成了國民黨的「黑名單」無法回台，所以只好選擇投共。她也認為，邵子平的國籍問題是「時代悲劇」，那個年代統派獨派都只反國民黨的專制殘酷，邵熱愛民主自由、希望中國也有一天能夠真正民主。

對此，朱宥勳在臉書表示，因為邵子平事件開始有人討論「黑名單」的問題。而黑名單確實是一個極為惡劣的政策，完全可以體現國民黨在戒嚴時期的顢頇蠢惡；簡單地說，這就是國民黨把所有在政治上有異見的、旅居國外的台灣人，擋在境外，只要列入名單3年，他們的護照就會自動失效，而成為無國籍之人。

「但即使黑名單確實是悲劇，這也無法抵銷劭子平今日之要求有多莫名其妙。」朱宥勳指出，在戒嚴時代，像劭子平這樣的人沒什麼選擇，幾乎只能「投共」；但別忘了，今年是2019年，「黑名單」早在1992年就撤銷了，而那年底，被通緝的彭明敏不就立刻回台了嗎？

他說，所以在1992年到2019年這將近30年間，這些被黑名單迫害的前輩，並不是沒有選擇的，因此就算劭子平已經持有中國戶籍，只要一放棄，立刻就可以回復完整的我國戶籍。

朱宥勳直言，但劭子平選擇留在中國，卻又要求得到台灣的待遇，「這若不是貪心，就是心存併吞之念了吧。不管是哪一種念頭，我都看不出我們必須寬待的理由。」

朱宥勳強調，時代悲劇是真的，但個人選擇也是真的，呼籲劭子平既然選擇了，那就像個成人一樣自己承擔後果吧。

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